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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

5 подписчиков
Так хочется чего-то доброго, искреннего, поэтому давайте возьмем в субботу

Так хочется чего-то доброго, искреннего, поэтому давайте возьмем в субботу только те праздники, что могут добавить света и тепла этому миру 🙏🏻 ✨День подснежника + День примулы — купите сегодня себе цветочков, лишними не будут ✨День путешествующей улыбки + День велосипеда — ну а вдруг вам захочется доставить свою улыбку во все уголки города? ✨День благодарности мужу — теплое слово всегда "инвестиция" в любовь и уважение ✨ Международный фестиваль воздушных змеев — а это просто красивое и безмятежное.

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