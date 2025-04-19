Так хочется чего-то доброго, искреннего, поэтому давайте возьмем в субботу только те праздники, что могут добавить света и тепла этому миру 🙏🏻 ✨День подснежника + День примулы — купите сегодня себе цветочков, лишними не будут ✨День путешествующей улыбки + День велосипеда — ну а вдруг вам захочется доставить свою улыбку во все уголки города? ✨День благодарности мужу — теплое слово всегда "инвестиция" в любовь и уважение ✨ Международный фестиваль воздушных змеев — а это просто красивое и безмятежное.