Николай Пуртов о сопровождении инвестпроектов в Тюменской области: «Решаем вопросы в течение пяти дней»

ТЮМЕНЬ, 17 сентября, ФедералПресс. На площадке TNF EXPO гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Николай Пуртов рассказал про системную работу региона по привлечению инвестиций и улучшению делового климата.
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