«Госуслуги» добавили функцию анонимных уведомлений для водителей

В обновленной версии мобильного приложения «Госуслуги» стала доступна функция, позволяющая связаться с владельцем автомобиля, чтобы попросить его убрать машину или, к примеру, уведомить о включенных фарах или открытом окне .
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