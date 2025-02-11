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«Госуслуги» добавили функцию анонимных уведомлений для водителей

«Госуслуги» добавили функцию анонимных уведомлений для водителей

В обновленной версии мобильного приложения «Госуслуги» стала доступна функция, позволяющая связаться с владельцем автомобиля, чтобы попросить его убрать машину или, к примеру, уведомить о включенных фарах или открытом окне .

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