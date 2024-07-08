Саратовцев умилил маленький пляж на Волге

Недавно в социальных сетях появилась фотография, которая вызвала большой интерес у жителей Саратова. На снимке изображен небольшой пляж на берегу Волги, расположенный недалеко от села Золотое Красноармейского района.
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