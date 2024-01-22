Крупнейший открытый каток в мире ждет посетителей

В столице Канады Оттаве знаменитый ледовый каток Rideau Canal Skateway — крупнейший открытый каток в мире и объект наследия ЮНЕСКО -— вновь заработал впервые за два года, сообщила Национальная столичная комиссия (NCC), сообщает Reuters.
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