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Царьград

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Экс-мэр Сочи Копайгородский декларировал 1,4 млн рублей дохода, дом, землю и квартиру

Экс-мэр Сочи Копайгородский декларировал 1,4 млн рублей дохода, дом, землю и квартиру

Бывший глава курорта также предоставил информацию о немалых доходах своей супруги.Экс-мэр Сочи Алексей Копайгородский в 2021 году задекларировал годовой доход в размере 1,4 млн рублей.

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