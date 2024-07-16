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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дитц об игре в НХЛ: «Всегда буду помнить тот период, хотя 13 матчей – это всего лишь месяц. Я не смог закрепиться в лиге, но у меня появился другой путь»

– В вашей карьере есть 13 матчей за «Монреаль». Какие воспоминания об этом и как оцениваете североамериканский этап своей карьеры? – О, это было очень давно! Но я помню первый матч в НХЛ, будто это было вчера.

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