Сегодня электричеств планово отключают только в Астрахани и Солянке

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 19:00. В четверг, 20 февраля, плановые отключения электричества коснутся всех районов РЭС Астрахани: а также села Солянка Наримановского района (с 09:00 до 18:00).
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