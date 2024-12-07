Похитители «яблок»: как хакеры взламывают iPhone под видом Apple

Мошенники начали взламывать Apple ID пользователей, выдавая себя за компанию Apple. Они рассылают письма с просьбой перезайти в систему, чтобы подтвердить свою личность — а по факту блокируют учетную запись и требуют выкуп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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