Федеральное агентство новостей №1

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ФСБ РФ пресечены украинские диверсии на двух АЭС перед Днем Победы

ФСБ РФ пресечены украинские диверсии на двух АЭС перед Днем Победы

Центр общественных связей ФСБ заявил, что силами работников структуры были пресечены запланированные ВСУ диверсии на двух российских АЭС.

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