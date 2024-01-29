Святой Антоний и традиции и запреты Антонова дня 30 января Елена ГалицкаяСегодня, 30 января, православная церковь отмечает память трех святых, носивших имя Антоний: Антония Великого, Антония Дымского и Антония Черноезерского.
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