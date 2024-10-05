Огненный ад для ВСУ в Угледаре (ВИДЕО)

Огненный ад для ВСУ: впечатляющие кадры финальных ударов по Угледару перед освобождением города. Авиация, ракетчики и реактивная артиллерия сыграли важную роль в освобождении города, сровняв с землей укрепрайоны ВСУ.
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