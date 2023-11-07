Строительство железной дороги в Крым через оккупированные территории Украины доверили другу ПутинаЖелезную дорогу, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через аннексированные территории Украины, построит компания бизнесмена Аркадия Ротенберга, выяснило «Радио Свобода».