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Новый Нижегородский

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Строительство железной дороги в Крым через оккупированные...

Строительство железной дороги в Крым через оккупированные...

Строительство железной дороги в Крым через оккупированные территории Украины доверили другу ПутинаЖелезную дорогу, которая соединит Ростов-на-Дону с Крымом и будет проходить через аннексированные территории Украины, построит компания бизнесмена Аркадия Ротенберга, выяснило «Радио Свобода».

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