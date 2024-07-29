«Злое и жестокое чудовище» Как «лучший пользователь Reddit» оказался педофилом, который истязал собственного сына?

В 2013 году портал Reddit наводнили сообщения пользователей, обеспокоенных внезапным исчезновением американца Карла Херольда — компьютерного гуру и автора сабреддита r/carlhprogramming, который бесплатно обучал программированию тысячи людей.
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