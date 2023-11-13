Российские войска нанесли удары по противнику на правобережье Херсонской области, откуда тот пытается форсировать Днепр

Российские войска в течение вечера и ночи из разных видов вооружения отработали по широкому участку правобережья Херсонской области, откуда уже не первый день идут попытки форсирования Днепра с высадкой десанта.
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