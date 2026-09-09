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Газета.ру

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Юрист Самойлова: суды отходят от формального равенства при разделе ипотечной квартиры

Юрист Самойлова: суды отходят от формального равенства при разделе ипотечной квартиры

При разводе и разделе ипотечной квартиры принцип 50/50 перестал считаться нормой. Суды все чаще отходят от формального равенства долей и оценивают реальный вклад каждого супруга, а также интересы детей.

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