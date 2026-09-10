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Регионы России

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LG Energy Solution и Сеульский университет добились прогресса в разработке литий-марганцевых аккумуляторов

LG Energy Solution и Сеульский университет добились прогресса в разработке литий-марганцевых аккумуляторов

Компания LG Energy Solution совместно с Сеульским национальным университетом достигла заметного прогресса в разработке литий-марганцевых аккумуляторов (LMR), рассматриваемых как более дешевая альтернатива распространённым LFP-батареям.

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