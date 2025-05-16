За изнасилование несовершеннолетней девушки омскому рецидивисту дали три года колонии. Преступление он совершил еще 25 лет назад.
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За изнасилование несовершеннолетней девушки омскому рецидивисту дали три года колонии. Преступление он совершил еще 25 лет назад.