European Conservative: Орбан сравнил Европу с «дохлой лошадью», которой нужны радикальные перемены

2023 год стал для ЕС провальным. Политика по Украине потерпела неудачу, в обществе растёт недовольство из-за нелегальной миграции и кризиса стоимости жизни, а энергетика и сельское хозяйство рушатся из-за «зелёной» повестки.
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