Килоновая катастрофа: какую новую смертельную опасность для Земли открыли астрономы

Астрономы регулярно предупреждают о возможных катастрофах, которые могут произойти на Земле. Они говорят то о падении астероидов, то о мощных вспышках на Солнце, которые могут вызвать выбросы энергии и плазмы.
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