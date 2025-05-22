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Царьград

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Игнатьев разобрал шансы «Краснодара» на историческое чемпионство РПЛ

Игнатьев разобрал шансы «Краснодара» на историческое чемпионство РПЛ

Бывший тренер России Борис Игнатьев оценивает шансы «Краснодара» на первое чемпионство в РПЛ. Лидируя с 64 очками, команда встретится с «Динамо», в то время как «Зенит» сыграет с «Ахматом», завершив сезон решающим 30-м туром.

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