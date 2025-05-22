Игнатьев разобрал шансы «Краснодара» на историческое чемпионство РПЛ

Бывший тренер России Борис Игнатьев оценивает шансы «Краснодара» на первое чемпионство в РПЛ. Лидируя с 64 очками, команда встретится с «Динамо», в то время как «Зенит» сыграет с «Ахматом», завершив сезон решающим 30-м туром.