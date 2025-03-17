Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с заместителями министров иностранных дел России и Ирана Сергеем Рябковым и Каземом Гарибабади в Пекине в пятницу выдвинул пять предложений Китая по надлежащему урегулированию иранской ядерной проблемы.