Китай выдвинул пять предложений для надлежащего урегулирования иранской ядерной проблемы

Пекин, 14 марта /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с заместителями министров иностранных дел России и Ирана Сергеем Рябковым и Каземом Гарибабади в Пекине в пятницу выдвинул пять предложений Китая по надлежащему урегулированию иранской ядерной проблемы.
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