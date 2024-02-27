В России начали продавать новый Фольксваген по цене «Китая». Чугунный блок, надёжная АКПП, плюс официальная заводская гарантия — этоTeramont

Никто ещё не забыл те времена, когда практически в любом российском городке, будь это огромная Москва или небольшой провинциальный Тамбов, можно было купить автомобиль практически любого бренда, начиная от такого ширпотреба как Солярис и Поло, и заканчивая более породистыми моделями — BMW X5 или какой-нибудь Volkswagen Touareg.