В России начали продавать новый Фольксваген по цене «Китая». Чугунный блок, надёжная АКПП, плюс официальная заводская гарантия — этоTeramont

Никто ещё не забыл те времена, когда практически в любом российском городке, будь это огромная Москва или небольшой провинциальный Тамбов, можно было купить автомобиль практически любого бренда, начиная от такого ширпотреба как Солярис и Поло, и заканчивая более породистыми моделями — BMW X5 или какой-нибудь Volkswagen Touareg.
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