Володин: среднее профильное образование должно быть более качественным

Без профессиональных рабочих кадров невозможно добиться развития экономики Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своём телеграм-канале, что вместе с Правительством и регионами планирует выработать стандарты в подготовке профессиональных кадров.
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