Второй авиалайнер МС-21 на российских двигателях ПД-14 произвел первый полет

Опытный образец авиалайнера МС-21, изначально проектировавшегося под зарубежные двигатели (PW 1400), произвел первый полет на российских двигателях типа ПД-14, разработанных ОДК — это уже второй борт МС-21, переведенный на отечественные двигатели.