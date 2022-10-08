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Второй авиалайнер МС-21 на российских двигателях ПД-14 произвел первый полет

Второй авиалайнер МС-21 на российских двигателях ПД-14 произвел первый полет

Опытный образец авиалайнера МС-21, изначально проектировавшегося под зарубежные двигатели (PW 1400), произвел первый полет на российских двигателях типа ПД-14, разработанных ОДК — это уже второй борт МС-21, переведенный на отечественные двигатели.

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