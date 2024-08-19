Эксперт У Шицунь: в Южно-Китайском море может произойти вооруженный конфликт

В Южно-Китайском море существует вероятность возникновения вооруженного конфликта. Об этом в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил директор Института исследований Южно-Китайского моря У Шицунь.
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