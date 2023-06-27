Губернатор проинспектировал ремонт проспектов Ленина и Шереметевского в Иванове

Городские власти отчитались о ликвидации внесенных в схему движения изменений.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично проверил, как власти столицы региона исполнили его поручение по поводу ремонта главных проспектов города.
Городские власти отчитались о ликвидации внесенных в схему движения изменений.Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский лично проверил, как власти столицы региона исполнили его поручение по поводу ремонта главных проспектов города.
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