Поручик Голицын: что стало с прототипом героя знаменитой песни

Кто же был прототипом несчастного поручика, да и был ли он? Не является ли поручик Голицын не более чем фольклорной обработкой некоего литературного штампа, каким стал, например, другой поручик, по фамилии Ржевский? У всех на устах Нет, наверное, ни одного человека, который хотя бы раз не слышал или даже не пел сам песню с душераздирающими словами: Четвертые сутки пылают станицы.