В Перми утвердили порядок предоставления земли участникам СВО

ПЕРМЬ, 11 марта, ФедералПресс. Земля для участников российской спецоперации из Перми будет распределяться с помощью жеребьевки в соответствии с очередностью военнослужащих, которые имеют право на получение такой меры поддержки.
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