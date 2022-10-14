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Управление в форме профилактических визитов разъясняет порядок работы в ФГИС ППА «Сатурн»

Управление в форме профилактических визитов разъясняет порядок работы в ФГИС ППА «Сатурн»

В рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 10 октября 2022 года в Пеновском  районе проведены профилактические визиты в области карантина растений и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в форме профилактической беседы и консультирования с руководителем ООО  «Заборовский», занимающимся выращиванием картофеля.

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