Управление в форме профилактических визитов разъясняет порядок работы в ФГИС ППА «Сатурн»

В рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 10 октября 2022 года в Пеновском районе проведены профилактические визиты в области карантина растений и безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в форме профилактической беседы и консультирования с руководителем ООО «Заборовский», занимающимся выращиванием картофеля.