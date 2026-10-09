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Власти выделят более 40 млрд рублей на предупреждение ЧП на работе

Власти выделят более 40 млрд рублей на предупреждение ЧП на работе

Власти выделят более 40 млрд рублей на предупреждение несчастных случаев и профзаболеваний на работе в 2027 году, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

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