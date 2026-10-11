Саудовская Аравия: авиакомпания Biman Bangladesh Airlines приостановила полеты в и из международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) до дальнейшего уведомления из-за смертоносных ракетных ударов хуситов, базирующихся в Йемене, по аэропорту.