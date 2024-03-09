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Любимый Сочи

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‼️ После инцидента на Всероссийской лыжной Спартакиаде в Сочи пострадало 17 девочек 14 из них несовершеннолетние, 13 лыжниц получают амбулаторное лечение, одна в стационаре.

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