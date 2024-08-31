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Выключатели света: атаки на инфраструктуру Украины становятся все масштабнее

Выключатели света: атаки на инфраструктуру Украины становятся все масштабнее

Ракетное искусствоПо военным объектам Украины 26 августа отработали более двух сотен ракет и дронов. Это оценочные суждения Владимира Зеленского, который из сиюминутной выгоды может как преуменьшать, так и преувеличивать масштабы.

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