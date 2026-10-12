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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Пережил смерть сына и отречение дочери, а в 70 лет вновь стал отцом: За что винит себя Борис Галкин

Шоу-бизнес: Пережил смерть сына и отречение дочери, а в 70 лет вновь стал отцом: За что винит себя Борис Галкин

Любители кино знают Бориса Галкина в первую очередь по его актерским работам, но сам он не менее трепетно относится и к режиссуре.

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