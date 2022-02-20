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«Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!» Слепышев после поражения в финале Олимпиады

Антон Слепышев эмоционально ответил критикам сборной России.  Нападающий российской команды высказался после поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 в Пекине.

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