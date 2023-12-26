Большой селевой поток сошел на трассу Туапсе-Майкоп и перекрыл движение

Большой селевой поток сошел на трассу Туапсе-Майкоп и перекрыл движениеМинувшей ночью, примерно в 22:30 в Туапсинском районе на автодорогу «Майкоп-Туапсе» , между селом Цыпка и хутором Греческим сошел селевой поток.