Большой селевой поток сошел на трассу Туапсе-Майкоп и перекрыл движение

Большой селевой поток сошел на трассу Туапсе-Майкоп и перекрыл движениеМинувшей ночью, примерно в 22:30 в Туапсинском районе на автодорогу «Майкоп-Туапсе» , между селом Цыпка и хутором Греческим сошел селевой поток.
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