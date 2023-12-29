«Война себя не оправдывает»: Запад потерял ориентиры в украинском конфликте

Год назад президент Украины Владимир Зеленский журналом «Тайм» был признан человеком года. Теперь человеком года «Тайм» назначил известную на Западе 34-летнюю поп-певицу Тейлор Свифт, что в общем символично.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии