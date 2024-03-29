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В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

В России упростили порядок получения статуса ветерана боевых действий

Статус ветерана боевых действий получить без копии контракта. Для этого потребуются документы, подтверждающие ранения, травмы или контузии, а также документы о награждении государственными или ведомственными наградами.

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