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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо про 5:1 с «Оренбургом»: «Понравилась большая часть того, что было на поле. «Спартак» действительно серьезно отнесся к матчу, я доволен»

Хуан Карседо оценил игру «Спартака» против « Оренбурга » (5:1) в FONBET Кубке России. – Большая часть того, что было на поле, мне понравилась.

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