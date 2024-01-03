МИД КНР выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясений на японском полуострове Ното

Пекин, 2 января /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь во вторник выразил скорбь в связи с гибелью людей и принес соболезнования семьям, потерявшим близких, и пострадавшим в результате землетрясений, которые произошли в районе полуострова Ното японской префектуры Исикава.
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