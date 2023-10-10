Семейное проклятье: дочь загадочно умершей актрисы Голубевой повторила ее судьбу

Дочь покойной российской актрисы Екатерины Голубевой и литовского режиссера Шарунаса Бартаса Ина Мария Бартайте погибла весной 2021 года в родном Вильнюсе — через десять лет после загадочной смерти матери.
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