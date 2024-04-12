Китайские банки вводят новые условия для платежей из России

Банки в КНР стали предъявлять больше требований при проведении трансакций из России. Например, кредитные организации запрашивают данные о том, связана ли операция с ЛНР, ДНР, Крымом, Ираном, Северной Кореей, Кубой или Сирией, также вооруженными силами.