Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

Грандиозная операция позволила «Моссаду» взять реванш у арабов

@ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press Tекст: Евгений Крутиков Двенадцать погибших и тысячи пострадавших – таким стал результат крупнейшей операции против ливанской организации «Хезболла», исполнителем которой называют израильскую разведку «Моссад».

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