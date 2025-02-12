Что нужно знать о новых штрафах для «зайцев» в Петербурге

«РосБалт» выяснил подробности инициативы, которая может вступить в силу уже 1 апреля. Одним из существенных нововведений в Северной столице может стать увеличение штрафа за неоплату проезда на городском транспорте.
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