4 МРОТ: как изменилось назначение единого пособия в 2025 году для жителей Кубани

4 МРОТ: как изменилось назначение единого пособия в 2025 году для жителей КубаниТеперь ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка до 17 лет, а также беременным женщинам будут назначать по-другому.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии