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  • Maxim
    Сравните с КНР..Профессор Катасон...

Профессор Катасонов: Антон Силуанов постепенно сужает сферу влияния Путина

Профессор Катасонов: Антон Силуанов постепенно сужает сферу влияния Путина

Профессор Катасонов: Антон Силуанов постепенно сужает сферу влияния Путина Госсектор в России тает, как мартовский снег, а с ним сворачивается возможность государства определять политику в важнейших отраслях экономики В прошлой статье я начал развенчивать насаждаемый некоторыми чиновниками и либеральными экспертами миф о том, что, мол, в экономике России «слишком много государства» и что его присутствие в экономике следует поубавить.

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Комментарии
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Maxim
Сравните с КНР..
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12 час.
ХА
Харченко Александр
Кто такой силуанов штопаный,и кто Путин
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10 час.
Юрий Ильинов
Финансовая составляющая важна для России. Так министром обороны стал Белоусов, хорошо разбирающийся в финансах. Ждём нового министра финансов, хорошо разбирающегося в военной стратегии.
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2 час.

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