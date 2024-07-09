Профессор Катасонов: Антон Силуанов постепенно сужает сферу влияния Путина Госсектор в России тает, как мартовский снег, а с ним сворачивается возможность государства определять политику в важнейших отраслях экономики В прошлой статье я начал развенчивать насаждаемый некоторыми чиновниками и либеральными экспертами миф о том, что, мол, в экономике России «слишком много государства» и что его присутствие в экономике следует поубавить.