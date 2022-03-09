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iPhone SE 2022 превзойдёт предшественника, а продажи превысят 30 млн единиц за год. Прогноз Wedbush Securities

iPhone SE 2022 превзойдёт предшественника, а продажи превысят 30 млн единиц за год. Прогноз Wedbush Securities

Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз ожидает, что новый смартфон iPhone SE 2022 от Apple будет продан тиражом примерно 30 миллионами единиц в первый год из-за ранее отложенного спроса.

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