Генерал не побоялся сказать горькую правду о Курской области

Вадим Кузнецов

Местные начальники, хотя и воры, не распоряжаются военными и не могут отдать приказ. Прием оборонительных сооружений тоже не местные начальники должны производить. И военных убрать из области тоже местные начальники не могут. Так что основная вина все же на МО и ГенШтабе. А вот жуткая ситуация, в которую попало население, вина как раз местных начальников - больших и маленьких. И тех, что врал: "все хорошо, прекрасная маркиза!" Наказать необходимо всех виновных. Наказать жестоко. Так будет справедливо.