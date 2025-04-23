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Генерал не побоялся сказать горькую правду о Курской области

Генерал не побоялся сказать горькую правду о Курской области

Журналистка Анастасия Кашеварова пообщалась с генералом Апти Алаудиновым, который не побоялся сказать горькую правду о Курской области.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Местные начальники, хотя и воры, не распоряжаются военными и не могут отдать приказ. Прием оборонительных сооружений тоже не местные начальники должны производить. И военных убрать из области тоже местные начальники не могут. Так что основная вина все же на МО и ГенШтабе. А вот жуткая ситуация, в которую попало население, вина как раз местных начальников - больших и маленьких. И тех, что врал: &quot;все хорошо, прекрасная маркиза!&quot; Наказать необходимо всех виновных. Наказать жестоко. Так будет справедливо.
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