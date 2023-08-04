В чем гениальность чудо-оружия "Земледелие", от которого так страдают ВСУ

ЛК

Любовь Кузьмина

Здорово! Так укрофашисты далеко не пройдут, тем более кустарники выросли и трава, хоть косой махай, прежде чем идти вперед. А косить то, они умеют?Не умеют, не научили британцы.Вот в чем дело.