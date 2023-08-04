Закон и Порядок

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  • Silver Kont
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В чем гениальность чудо-оружия "Земледелие", от которого так страдают ВСУ

В чем гениальность чудо-оружия "Земледелие", от которого так страдают ВСУ

Евда ли не ежедневно Украина докладывает Западу об инновационном подходе русских в минировании. От этого нет реального наступления, от этого леопарды и брэдли превращаются в хлам.

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Комментарии
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Валерий Вадимов
молодцы оружейники..но болтать об этом не надо
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11 час.
Ингерман Ланская
договорились, больше не будем.
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Здорово! Так укрофашисты далеко не пройдут, тем более кустарники выросли и трава, хоть косой махай, прежде чем идти вперед. А косить то, они умеют?Не умеют, не научили британцы.Вот в чем дело.
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7 час.

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